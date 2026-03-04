BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di giovedì 5 marzo 2026 delineano una giornata variabile ma priva di precipitazioni, con nubi sparse alternate a schiarite e una tendenza a ampi rasserenamenti in serata. Anche sul territorio biellese non è segnalata alcuna allerta meteo. Le temperature saranno in linea con il periodo: minima di 7°C e massima di 13°C, con clima fresco al mattino e più mite nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà a 1992 metri, poco sotto i 2000 metri, confermando un contesto atmosferico stabile sulle Alpi Biellesi.

Mattino: nuvolosità diffusa su pedemontana e rilievi

La mattinata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto nelle aree pedemontane e ai piedi delle Alpi. Le correnti umide, in graduale attenuazione, manterranno una copertura irregolare ma senza fenomeni. I venti soffieranno deboli da Sudest, contribuendo a un’atmosfera poco ventilata. La sensazione sarà fresca nelle prime ore, con temperature prossime ai 7°C.

Pomeriggio: alternanza tra nubi e aperture

Nel pomeriggio si osserverà una maggiore alternanza tra nubi e schiarite, con aperture più evidenti anche sui rilievi. Il clima risulterà nel complesso gradevole, con la temperatura massima che raggiungerà i 13°C. Il tempo resterà asciutto su tutta la provincia, senza piogge né fenomeni significativi.

Sera: ampi rasserenamenti e stabilità

Il miglioramento più netto è atteso in serata, quando la copertura tenderà a diradarsi favorendo ampie schiarite e rasserenamenti diffusi. Il cielo diventerà progressivamente più limpido anche nelle ore notturne. Secondo il commento del previsore per il Nord Ovest, il graduale esaurimento delle correnti umide porterà condizioni più stabili su gran parte del territorio.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 6 marzo: prevalenza di sole su Biella e provincia, con clima stabile e temperature in lieve aumento;

prevalenza di sole su Biella e provincia, con clima stabile e temperature in lieve aumento; Sabato 7 marzo: giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e rilievi;

giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e rilievi; Domenica 8 marzo: ancora condizioni anticicloniche e tempo luminoso, ideale per escursioni.

