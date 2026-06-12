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Elicottero precipita sul lago Maggiore: un morto e tre feriti

La tragedia poco fa. Il mezzo si è schiantato al suolo

Pubblicato

16 secondi fa

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Scontro tra moto e bici: ciclista morto, centauro gravissimo
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Un elicottero poco fa è precipitato a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore.

Elicottero precipita sul lago Maggiore: un morto e tre feriti

In arrivo un’ambulanza e l’elisoccorso del 118.

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente a Solcio di Lesa. I tre hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due vengono trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara, il terzo è trasferito in ambulanza all’ospedale di Borgomanero
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