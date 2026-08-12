Delusione eclissi, a Biella nessuno l’ha vista

C’era tanta attesa nel Biellese per l’eclissi di sole, ma alla fine e’ stata una grande delusione. Nuvole e montagne hanno di fatto negato lo spettacolo.

Ci sarà un’altra eclisse solare l’anno prossimo, nel 2027. Questa volta la fascia di copertura totale passerà sul Nord Africa e dunque interesserà soprattutto il sud dell’Italia. Nel sud Sicilia, Lampedusa in particolare, avremo un’eclisse quasi totale con copertura maggiore del 90%, con un apice in pieno giorno, intorno alle 11:00.

Per avere un’eclisse totale sull’Italia, quindi con copertura completa sulle nostre regioni, dovremo attendere la fine del secolo: sarà il 3 settembre 2081.

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