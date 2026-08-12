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Delusione eclissi, a Biella nessuno l’ha vista
La prossima sarà nel 2081
Delusione eclissi, a Biella nessuno l’ha vista
C’era tanta attesa nel Biellese per l’eclissi di sole, ma alla fine e’ stata una grande delusione. Nuvole e montagne hanno di fatto negato lo spettacolo.
Ci sarà un’altra eclisse solare l’anno prossimo, nel 2027. Questa volta la fascia di copertura totale passerà sul Nord Africa e dunque interesserà soprattutto il sud dell’Italia. Nel sud Sicilia, Lampedusa in particolare, avremo un’eclisse quasi totale con copertura maggiore del 90%, con un apice in pieno giorno, intorno alle 11:00.
Per avere un’eclisse totale sull’Italia, quindi con copertura completa sulle nostre regioni, dovremo attendere la fine del secolo: sarà il 3 settembre 2081.
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Giovanni
12 Agosto 2026 at 20:21
Chi prevede ci ha presi in giro, non riuscire a determinare l’ora di uneclisse, vuol dire che non sai se domani c’è il sole.