Donna trovata senza vita in casa a Benna.

Lunedì 10 agosto i parenti hanno allertato i soccorsi. Da ore non riuscivano a mettersi in contatto con una donna all’interno della casa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il 118. All’entrata i soccorsi hanno trovato l’anziana senza vita. La morte è riconducibile a cause naturali. Sul posto anche i carabinieri.

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