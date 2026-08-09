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“Prigioniera” fuori dalla sua auto a Gaglianico

Sono intervenuti i carabinieri

Pubblicato

4 ore fa

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"Prigioniera" fuori dalla sua auto a Gaglianico
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“Prigioniera” fuori dalla sua auto a Gaglianico

Ha parcheggiato all’esterno del negozio Max Shop di via Gramsci a Gaglianico. Dopo gli acquisti è tornata all’auto, ma non le è stato possibile entrare perche’ un’altra vettura era posizionata proprio a fianco della sua, impedendole così l’apertura della portiera.

La protagonista è una giovane di 27 anni, che era insieme al papà di 60 anni. La ragazza ha dovuto attendere circa un’ora prima che arrivasse il proprietario della macchina parcheggiata vicino alla sua.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La giovane presenterà denuncia per violenza privata.

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2 Commenti

1 Commento

  1. Emanuele

    9 Agosto 2026 at 20:33

    un mondo di menefreghisti,nn sai se lo fanno apposta o se sono ignoranti

    Rispondi

  2. steap63

    9 Agosto 2026 at 22:21

    Sono egoisti con un’intelligenza limitata oltre che fregarsene degli altri….. purtroppo esistono anche questi soggetti.

    Rispondi

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