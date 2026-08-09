“Prigioniera” fuori dalla sua auto a Gaglianico

Ha parcheggiato all’esterno del negozio Max Shop di via Gramsci a Gaglianico. Dopo gli acquisti è tornata all’auto, ma non le è stato possibile entrare perche’ un’altra vettura era posizionata proprio a fianco della sua, impedendole così l’apertura della portiera.

La protagonista è una giovane di 27 anni, che era insieme al papà di 60 anni. La ragazza ha dovuto attendere circa un’ora prima che arrivasse il proprietario della macchina parcheggiata vicino alla sua.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La giovane presenterà denuncia per violenza privata.

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