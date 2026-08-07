Nuova apertura per il centro commerciale Gli Orsi di Biella. Sabato verrà inaugurato il punto vendita del marchio Only.

Agli Orsi di Biella apre il punto vendita del marchio Only

E’ il brand del gruppo danese Bestseller dedicato alle giovani donne e leader nel settore del denim. In Europa la catena conta già oltre 4.500 negozi distribuiti tra Italia, Francia, Spagna e Germania.

Per festeggiare il debutto nel capoluogo laniero, solo nello store di Biella e per tutto il mese di agosto sarà attivo uno sconto speciale del 25% su tutta la collezione.

Fondato nel 1995, il marchio si distingue per uno stile dinamico e al passo con i tempi. «È un brand rivolto a una clientela giovane e attenta alle tendenze», spiegano dal management de Gli Orsi. «Ha costruito il proprio successo combinando design contemporaneo, qualità dei materiali e grande accessibilità».

L’arrivo di Only arricchisce così l’offerta fashion della galleria commerciale, puntando a diventare un nuovo punto di riferimento per le amanti della moda urban e del jeanswear di qualità. Un’occasione in più per i clienti che desiderano rinnovare il guardaroba a prezzi vantaggiosi.

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