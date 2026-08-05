Sbaglia la manovra per il parcheggio e finisce nella scarpata

Pericoloso incidente per un uomo di 54 anni: a causa di una manovra sbagliata, finisce nella scarpata con l’auto.

È successo nei giorni scorsi a Trivero, nel comune di Valdilana, sfortunato protagonista un uomo al volante di una Nissan Micra.

Come riporta Notizia Oggi, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura durante una manovra di parcheggio davanti alla propria abitazione. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale in codice arancione. Le sue condizioni non destavano preoccupazioni particolari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

Finisce nella scarpata con l’auto

Secondo le prime ricostruzioni, il 54enne stava rientrando a casa e si preparava a parcheggiare la vettura. Durante la manovra le ruote dell’auto hanno oltrepassato il margine della carreggiata, facendo perdere aderenza al mezzo.

La Nissan Micra è così scivolata lungo una piccola scarpata per circa quattro o cinque metri. Il conducente è rimasto ferito nell’impatto. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone o vetture.

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