Non risponde al telefono, trovata morta in casa a 51 anni

Una donna di 51 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Pray. La vittima è Cristina Cagnardi, residente in paese.

Trovata morta in casa. A dare l’allarme era stata un’amica preoccupata

L’allarme è scattato nella giornata di ieri quando un’amica, non riuscendo a mettersi in contatto con lei al cellulare, ha iniziato a temere che potesse essere stata colta da un malore.

Dopo aver verificato che la 51enne non si trovasse ricoverata al pronto soccorso, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vallemosso, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per accedere all’abitazione, i vigili del fuoco sono entrati attraverso una finestra rimasta aperta.

Deceduta per cause naturali. Aveva 51 anni

All’interno dell’alloggio, purtroppo, è arrivata la conferma dei peggiori timori: Cristina Cagnardi è stata trovata priva di vita. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali.

Completati gli accertamenti di rito da parte dei carabinieri e informata l’autorità giudiziaria, il pubblico ministero ha disposto l’affidamento della salma ai familiari.

La notizia della scomparsa di Cristina Cagnardi ha destato profondo cordoglio nella comunità di Pray, dove la donna era conosciuta.

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