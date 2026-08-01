Circondata dall’amore dei suoi cari è mancata Anna Antonina Tarantola di 61 anni.

Addio ad Anna Antonina Tarantola di 61 anni

Lascia le figlie Gessica con il figlio Alessio e Cristina con il figlio Bryan, il marito Giacomo e figlia, i fratelli e le sorelle. Il rosario sarà recitato domenica 2 agosto alle 17.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria MAggiore di Candelo. Il funerale sarà celebrato sempre a Candelo alla chiesa San Pietro lunedì 3 agosto alle 10. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene da devolvere all’Hospice L’Orsa Maggiore di Ponderano.

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