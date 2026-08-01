Seguici su

AttualitàCircondario

Addio ad Anna Antonina Tarantola di 61 anni

Il ricordo dei suoi cari e degli amici

Pubblicato

13 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Circondata dall’amore dei suoi cari è mancata Anna Antonina Tarantola di 61 anni.

Addio ad Anna Antonina Tarantola di 61 anni

Lascia le figlie Gessica con il figlio Alessio e Cristina con il figlio Bryan, il marito Giacomo e figlia, i fratelli e le sorelle. Il rosario sarà recitato domenica 2 agosto alle 17.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria MAggiore di Candelo. Il funerale sarà celebrato sempre a Candelo alla chiesa San Pietro lunedì 3 agosto alle 10. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene da devolvere all’Hospice L’Orsa Maggiore di Ponderano.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *