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Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato

Ad allertare la polizia era stata una mamma che portava il bambino al parco

Pubblicato

41 minuti fa

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Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato

Un 45enne residente nel Biellese è stato assolto dall’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Era stato sorpreso mentre faceva sesso con una donna sui giardini Vittorio Emanuele a Biella. Ad allertare la polizia era stata una mamma che stava portando il figlioletto al parco.
La donna aveva deciso di patteggiare, mentre l’uomo ha affrontato e ha affrontato il processo. E’ stato assolto perché il fatto non sussiste.

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