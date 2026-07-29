Una imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta insieme ad altri due immobiliaristi astigiani e beni sequestrati per 311mila euro dalla Guardia di finanza di Biella.

Una imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta insieme ad altri due immobiliaristi astigiani e beni sequestrati per 311mila euro dalla Guardia di finanza di Biella.