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Imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta

Nei guai anche due immobiliaristi. Operazione della Guardia di finanza

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sequestro da 700mile euro per maglie da calcio contraffatte
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Una imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta insieme ad altri due immobiliaristi astigiani e beni sequestrati per 311mila euro dalla Guardia di finanza di Biella.

Imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta

Le indagini hanno consentito di ricostruire i movimenti di una azienda nel settore immobiliare che, a fronte della cessione al prezzo di 5.3 milioni di euro di due terreni di 18mila metri quadrati a Torino, non aveva presentato le dichiarazioni annuali per l’imposta 2021 e l’Iva per il 2022.
Inoltre l’imprenditrice con la collaborazione di due immobiliaristi astigiani avrebbe sottratto scritture contabili obbligatorie eseguendo operazioni distrattive del patrimonio aziendale per 3.3 milioni di euro dissipando l’attivo del bilancio a danno dei creditori.
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