Ragazzo di 22 anni scomparso nel nulla da giorni. Matteo Brunetta si è allontanato da casa nella notte tra il 22 e il 23 luglio. E’ residente a Cantoira, nelle Valli di Lanzo.

Ragazzo di 22 anni scomparso nel nulla da giorni

Non ha con sè telefono cellulare, documenti, portafoglio e chiavi. Da quel momento non ha più dato notizie di sé. Le ricerche sono in corso e i familiari hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni contatti immediatamente il 112.

Secondo le informazioni diffuse, Matteo è alto circa un 1,75 metri. Non è invece possibile fornire indicazioni certe sull’abbigliamento, perché potrebbe essersi cambiato prima di allontanarsi da casa.

Le operazioni sono coordinate dalle forze dell’ordine, che stanno verificando ogni possibile segnalazione. L’assenza del telefono cellulare rende particolarmente difficili le attività di localizzazione e impedisce qualsiasi contatto diretto con il giovane.

Le autorità invitano i cittadini a non organizzare ricerche autonome, per evitare di ostacolare le operazioni in corso. Ogni eventuale avvistamento deve essere comunicato tempestivamente al Numero unico di emergenza 112, indicando con precisione luogo e orario.

L’invito a condividere l’appello

La speranza dei familiari è che la massima diffusione della notizia possa favorire il ritrovamento del ragazzo. Nelle ultime ore il suo nome e la sua fotografia sono stati rilanciati da numerose pagine social e testate piemontesi e non solo, coinvolgendo migliaia di persone.

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