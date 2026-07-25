Autogru si ribalta: operaio muore schiacciato. Un uomo di 54 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, a San Pietro Mosezzo. Il terribile incidente è avvenuto nello stabilimento Unidro, nell’area industriale Torre San Pietrina di strada Biandrate.

Autogru si ribalta: operaio muore schiacciato

I colleghi hanno tentato di subito soccorrerlo, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spresal dell’Asl Novara. Immediate gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il dramma si è verificato durante il sollevamento di un container contenente componenti metallici destinati a un impianto in fase di montaggio. Il mezzo di sollevamento si è improvvisamente rovesciato, travolgendo il dipendente che stava partecipando alle operazioni.

Le verifiche tecniche sono ora concentrate sulle cause del cedimento. Tra gli elementi al vaglio anche la tenuta della pavimentazione del piazzale, che potrebbe non aver sostenuto il peso combinato del mezzo industriale e del container.

Per recuperare la salma è stato necessario utilizzare l’autogru dei vigili del fuoco di Novara.

La vittima abitava a Novara e lascia la moglie e un figlio.

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