BiellaCronaca
CIAO WALTER
Lutto nel mondo del giornalismo
E’ morto il giornalista Walter Leotta. Aveva 65 anni. Lo ha stroncato un infarto. Si trovava nella sua abitazione di Pavignano quando, la notte scorsa, è stato colto dal malore. Ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Poi si è accasciato al suolo. Il personale del 118 lo ha trovato privo di vita sulla porta di casa
Lascia la moglie Francesca e l’amato figlio Jacopo. La data del funerale non è stata ancora fissata.
Giornalista da quarant’anni, era una colonna della Provincia di Biella. Apparentemente burbero, aveva il cuore grande come una casa. Oggi sono in molti a piangerlo.
La redazione de La Provincia di Biella è vicina alla famiglia di Walter in questo momento di grande dolore. Un colllega. Un amico fraterno. Un pezzo della nostra storia e della nostra vita.
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