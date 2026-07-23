CIAO WALTER

E’ morto il giornalista Walter Leotta. Aveva 65 anni. Lo ha stroncato un infarto. Si trovava nella sua abitazione di Pavignano quando, la notte scorsa, è stato colto dal malore. Ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Poi si è accasciato al suolo. Il personale del 118 lo ha trovato privo di vita sulla porta di casa

Lascia la moglie Francesca e l’amato figlio Jacopo. La data del funerale non è stata ancora fissata.

Giornalista da quarant’anni, era una colonna della Provincia di Biella. Apparentemente burbero, aveva il cuore grande come una casa. Oggi sono in molti a piangerlo.

La redazione de La Provincia di Biella è vicina alla famiglia di Walter in questo momento di grande dolore. Un colllega. Un amico fraterno. Un pezzo della nostra storia e della nostra vita.

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