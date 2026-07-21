Morto per un malore in vacanza: addio all’ex allenatore

E’ morto a 72 anni Rocco Palmieri di Novara. L’uomo era in vacanza in Liguria quanto è stato colpito da un malore risultato fatale. Era stato allenatore alla Romentinese e allo Sparta Novara. Era un vero innamorato del calcio, era stato presidente Aiac Novara tra il 2004 e il 2006.

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