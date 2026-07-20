Camion si ribalta e “blocca” una strada intera. E’ successo questa mattina, intorno alle 10, tra San Giacomo di Masserano e Rovasenda.

Camion si ribalta e “blocca” una strada intera

L’autoarticolato è uscito di strada longo la SP317. Nell’incidente la cabina del mezzo pesante è rimasta su di un fianco in un tratto al di fuori della carreggiata, mentre il rimorchio ostruiva l’intera sede stradale.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Biella, il 118 di Gattinara, i vigili del fuoco e l’elisoccorso.

Il conducente è stato aiutato dai pompieri ad uscire dalla botola al di sopra della cabina ed è stato poi affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti del caso. Sempre i vigili del fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della strada, rimuovendo il mezzo.

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