CronacaFuori provincia
Scontro auto e moto. Morto centauro di 38 anni
Ancora da chiarire la dinamica. L’incidente sul lago.
Un motociclista di 38 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale.
Scontro auto e moto. Morto centauro di 38 anni
È avvenuto intorno alle 2.20 di questa notte lungo la strada statale 33. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto. Soccorso dal personale del 118, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione sul posto e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Verbania, dove è deceduto.
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