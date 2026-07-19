Un motociclista di 38 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale.

Scontro auto e moto. Morto centauro di 38 anni

È avvenuto intorno alle 2.20 di questa notte lungo la strada statale 33. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto. Soccorso dal personale del 118, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione sul posto e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Verbania, dove è deceduto.

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