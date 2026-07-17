A 38 anni si è spento Marco Rosso.

Lascia la moglie Elena, il piccolo Ludovico, la mamma Nives, papà Paolo e i fratelli Luca, Matteo con Asja, la nonna e ia suoceri.

Marco Rosso si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 38 anni. Il funerale sarà celebrato sabato nella chiesa parrocchia di Pavignano alle 10. Dopo la funzione Marco riposerà nella tomba di famiglia del cimitero di Ternengo.

Particolari sensi di riconoscenza al dottor Cugnolio, a tutto il personale del reparto di oncologia e al servizio cure palliative dell’ospedale di Ponderale per le amorevoli cure prestate. Un sentito ringraziamento è rivolto alla famiglia Schneider per la presenza, il sostegno e supporto.

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