Ha un incidente a bordo della sua moto: 24enne perde la vita

Ieri mattina, 15 luglio, una giovane, residente a Torino, ha perso la vita a solo 24 anni in un fatale incidente stradale con la sua moto, a Venaria.

L’incidente a bordo della sua moto

Si chiamava Claudia Mastrovalerio, la torinese che ha perso la vita in moto ieri all’alba. L’incidente si è verificato intorno alle 5.30 in via Garibaldi, a Venaria.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, nata nel 2001, si trovava in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo, schiantandosi contro uno spartitraffico.

Sono stati vani gli interventi dei sanitari del 118 di Azienda Zero e le loro manovre di rianimazione, che sono proseguite anche durante il trasporto in codice rosso in ambulanza all’ospedale: la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo in nosocomio.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Immagine di repertorio

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