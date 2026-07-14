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Tenta di allagare la propria casa a Vigliano

Intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato

17 secondi fa

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I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autogru per il recupero del mezzo,
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Cerca di allagare la propria casa a Vigliano.

Tenta di allagare la propria casa a Vigliano

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ieri a Vigliano. Un uomo aveva tentato di allagare la propria casa. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a chiudere le utenze di luce e acqua. Sul posto anche gli operatori del 118 che ha portato l’uomo in ospedale. Indagano i carabinieri.

 

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