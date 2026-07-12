Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo.

Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo

Paura in Valle Cervo, all’altezza del bivio per Campiglia Cervo. Una moto avrebbe investito tre ciclisti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, atterrato a Piedicavallo, che ha provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Immagine di repertorio

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