CronacaValle Cervo
Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo
Sul posto carabinieri, sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso
Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo.
Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo
Paura in Valle Cervo, all’altezza del bivio per Campiglia Cervo. Una moto avrebbe investito tre ciclisti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, atterrato a Piedicavallo, che ha provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale.
Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.
Immagine di repertorio
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