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Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo

Sul posto carabinieri, sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso

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5 minuti fa

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Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo
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Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo.

Moto travolge tre ciclisti: paura in Valle Cervo

Paura in Valle Cervo, all’altezza del bivio per Campiglia Cervo. Una moto avrebbe investito tre ciclisti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, atterrato a Piedicavallo, che ha provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Immagine di repertorio

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