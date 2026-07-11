Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: il caos raddoppia

Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: raddoppia il caos in città.

Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: raddoppia il caos in città

Prima il ponte della tangenziale chiuso in direzione Biella e ora, in contemporanea, anche un tratto di via Cavour interdetto al traffico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: code, rallentamenti e una viabilità messa a dura prova, soprattutto nelle ore di punta.

La nuova chiusura si è resa necessaria per consentire a Cordar di eseguire urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica e fognaria. Fino alle 18 di venerdì 7 agosto resterà quindi chiuso il tratto compreso tra l’intersezione con via Ramella Germanin e quella con viale Cesare Battisti. Nello stesso segmento è istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la durata del cantiere.

Gli operai sono al lavoro anche il sabato e l’obiettivo è concludere l’intervento con quattro o cinque giorni di anticipo rispetto al termine previsto. Per il momento, però, la prospettiva è ancora quella di diverse settimane di disagi.

Le auto da e per la Valle Oropa, impossibilitate a percorrere via Cavour, vengono deviate verso l’incrocio di Riva, dove si scontrano con il flusso di veicoli provenienti e diretti in Valle Cervo. È qui che si forma il primo imbuto.

La situazione non migliora proseguendo lungo via Repubblica. All’incrocio con via Marconi, al traffico dell’alta Valle si aggiungono anche le auto provenienti da Chiavazza che cercano un’alternativa alla chiusura del ponte della tangenziale. Lo stesso copione si ripete all’intersezione con viale Matteotti, dove il traffico rallenta ulteriormente.

A complicare tutto contribuisce anche la conformazione delle strade, in alcuni punti particolarmente strette, come proprio all’incrocio di Riva.

La speranza è che, con la fine delle scuole, degli esami di Stato e l’avvio della stagione delle vacanze, il traffico cittadino si alleggerisca almeno in parte. Fino ad allora, per gli automobilisti biellesi, armarsi di pazienza sarà praticamente inevitabile.

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