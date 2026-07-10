AttualitàFuori provincia
Schianto auto e camion. Muore una donna di 51 anni
Terribile tragedia stamattina
Frontale tra un’auto e un camion sulla strada statale 32 a Bellinzago.
Schianto auto e camion. Muore una donna di 51 anni
Nell’impatto è deceduta la conducente dell’auto, una donna di 51 anni. Ferito in codice verde l’autista del mezzo pesante, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Novara.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Addio a un giovane papà di 41 anni di Chiavazza
Cronaca15 ore fa
Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore
Attualità3 giorni fa
Fuga per un 92enne: spara alla badante e scappa dai domiciliari
Attualità2 giorni fa
Gloria Carbone nuovo direttore generale della Fulgor Chiavazzese
Attualità21 ore fa