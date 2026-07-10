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Schianto auto e camion. Muore una donna di 51 anni

Terribile tragedia stamattina

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6 minuti fa

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operaio cade dal tetto
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Frontale tra un’auto e un camion sulla strada statale 32 a Bellinzago.

Schianto auto e camion. Muore una donna di 51 anni

Nell’impatto è deceduta la conducente dell’auto, una donna di 51 anni. Ferito in codice verde l’autista del mezzo pesante, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Novara.

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