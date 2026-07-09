Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore. Un uomo di 56 anni ha perso la vita l’altro giorno a Levice, in provincia di Cuneo, dopo essere rimasto coinvolto ini un incidente mentre lavorava in un noccioleto in località Sant’Antonio.

Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore

La vittima è Marco Francone, primo cittadino del paese e imprenditore agricolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile.

Foto di repertorio

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno liberato il 56enne dal mezzo agricolo e lo hanno affidato ai sanitari, che hanno però potuto soltanto constatarne il decesso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità piemontese e in particolare la zona dell’Alta Langa. Francone ricopriva l’incarico di sindaco di Levice dal giugno 2024.

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