CronacaFuori provincia
Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore
L’incidente è avvenuto in un noccioleto, la vittima aveva 56 anni
Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore. Un uomo di 56 anni ha perso la vita l’altro giorno a Levice, in provincia di Cuneo, dopo essere rimasto coinvolto ini un incidente mentre lavorava in un noccioleto in località Sant’Antonio.
Drammatico incidente nei campi: sindaco muore schiacciato dal trattore
La vittima è Marco Francone, primo cittadino del paese e imprenditore agricolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile.
Foto di repertorio
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno liberato il 56enne dal mezzo agricolo e lo hanno affidato ai sanitari, che hanno però potuto soltanto constatarne il decesso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità piemontese e in particolare la zona dell’Alta Langa. Francone ricopriva l’incarico di sindaco di Levice dal giugno 2024.
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