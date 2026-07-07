Attualità
Fuga per un 92enne: spara alla badante e scappa dai domiciliari
L’uomo è accusato di tentato omicidio
Fuga per un 92enne: spara alla badante e scappa dai domiciliari.
Un uomo di 92 anni, originario di Milano, è stato arrestato a Stresa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L’anziano si trovava sottoposto a questa misura cautelare, disposta dal Tribunale di Milano, in quanto indagato per il tentato omicidio della propria badante, una donna di 46 anni.
La dinamica
I fatti risalgono allo scorso marzo e si sono consumati proprio nel capoluogo lombardo. Nonostante le restrizioni giudiziarie a cui era sottoposto, nel pomeriggio di sabato 4 luglio i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato mentre passeggiava tranquillamente per le strade della cittadina piemontese, a circa un chilometro di distanza dall’abitazione presso la quale stava scontando la misura. Dopo il riconoscimento, i militari lo hanno arrestato per il reato di evasione e lo hanno riaccompagnato all’interno del domicilio coatto. La vicenda all’origine del provvedimento era scattata a causa di una violenta lite avvenuta in un appartamento di viale Faenza a Milano, di proprietà dell’anziano.
Al culmine del diverbio con la collaboratrice domestica, il 92enne aveva impugnato una pistola e aveva aperto il fuoco contro di lei. La donna era stata raggiunta da alcuni proiettili all’addome, rimanendo gravemente ferita. Soccorsa d’urgenza dal personale sanitario, era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. Ora l’uomo dovrà rispondere anche della violazione della misura restrittiva.
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