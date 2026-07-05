Attualità
E’ morto il ristoratore Salvatore Friddini
Titolare della Tavernetta di via Repubblica
Lutto a Biella. E’ morto a soli 68 anni Salvatore Friddini, storica figura di ristoratore. Friddini, personaggio molto popolare e stimato, ha gestito per anni il ristorante pizzeria La Tavernetta, di via Repubblica, a Biella.
Lascia nel dolore la moglie Rosalia, i figli Antonio, Angelo e Daniele con le rispettive famiglie.
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Il santo rosario verrà recitato oggi, domenica 5 luglio, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano. Il funerale avrà luogo domani alle 15, sempre a San Cassiano. Successivamente la salma proseguirà per il tempio crematorio.
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