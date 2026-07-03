Motociclista morto trovato per strada a Mottalciata

Tragedia all’alba a Mottalciata.

Un motociclista di 51 anni è stato trovato privo di vita sulla strada 232 a Mottalciata. Accanto a sè c’era la sua moto. Dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto alle prime luci dell’alba. L’allarme è stato dato alle 5.40 da un passante che ha trovato il corpo.

Il motociclista era uscito di strada con la sua moto senza essersi scontrato con altro mezzo. E’ deceduto sul colpo per le ferite riportate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook