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Motociclista morto trovato per strada a Mottalciata

La tragedia scoperta stamattina all’alba

Pubblicato

28 minuti fa

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Tragedia all’alba a Mottalciata.

Un motociclista di 51 anni è stato trovato privo di vita sulla strada 232 a Mottalciata. Accanto a sè c’era la sua moto. Dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto alle prime luci dell’alba. L’allarme è stato dato alle 5.40 da un passante che ha trovato il corpo.

Il motociclista era uscito di strada con la sua moto senza essersi scontrato con altro mezzo. E’ deceduto sul colpo per le ferite riportate.

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