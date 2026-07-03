Biellese OrientaleCronaca
Motociclista morto trovato per strada a Mottalciata
La tragedia scoperta stamattina all’alba
Tragedia all’alba a Mottalciata.
Un motociclista di 51 anni è stato trovato privo di vita sulla strada 232 a Mottalciata. Accanto a sè c’era la sua moto. Dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto alle prime luci dell’alba. L’allarme è stato dato alle 5.40 da un passante che ha trovato il corpo.
Il motociclista era uscito di strada con la sua moto senza essersi scontrato con altro mezzo. E’ deceduto sul colpo per le ferite riportate.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità3 giorni fa
Uomo trovato morto solo in casa a Candelo
Fuori provincia2 giorni fa
Precipita con la carrozzina elettrica in un dirupo: muore un pensionato di 92 anni
Cronaca16 ore fa
Malore in alta quota, soccorso bimbo di 5 anni
Biella2 giorni fa