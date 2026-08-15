Malore fatale in mare durante le vacanze: morto a soli 61 anni

Aveva solo 61 anni Marco Cavallero, molto conosciuto a Crescentino e nel Vercellese, morto a Crotone dopo essere stato colpito da un malore fatale mentre faceva il bagno in mare. Il 61enne stava trascorrendo in Calabria un periodo di vacanza.

Malore in mare: Marco Cavallero morto a 61 anni

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente in tutta la provincia e non solo, Cavallero era infatti conosciuto anche fuori dal Vercellese per via del suo lavoro. Per molti anni aveva lavorato come addetto alla sicurezza nei locali del territorio, diventando un volto familiare per chi frequentava discoteche e serate. Un’attività che gli aveva permesso di stringere rapporti e amicizie durati nel tempo.

Più recentemente aveva lavorato anche per Sda, l’azienda che fa servizio di corriere espresso.

Giovedì l’ultimo saluto e il ritorno a Crescentino

L’ultimo saluto all’uomo è stato dato ieri, giovedì 13 agosto. La salma è stata accolta nel tempio crematorio di Mappano, dove appunto si è svolto il rito funebre. Le sue ceneri verranno portate a Crescentino e riposeranno nel cimitero cittadino. Lo riporta Prima Vercelli.

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