Incendio Valsessera, si lotta per difendere strada Viera-Noveis. Paura anche nella valle dello Strona

InIncendio Valsessera, si lotta per difendere strada Viera-Noveis. Paura anche nella valle dello Strona.

Incendio Valsessera, decisiva la difesa della strada Viera-Noveis. Paura anche nella valle dello Strona

La battaglia contro il grande incendio della Valsessera si combatte ormai su numerosi fronti, ma uno in particolare desta forte preoccupazione: quello che sta scendendo verso la strada carrozzabile Viera-Noveis. Nella giornata di ieri, mercoledì 12 agosto, vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei sono stati impegnati contemporaneamente sui versanti del Monte Barone e del Pissavacca, nel vallone del Sessera e nella valle dello Strona.

E fino a ieri sera c’era ancora un punto interrogativo sul rifugio all’Alpe Ponasca: l’intervento di elicottero e Canadair sembrava essere riuscito a salvare la struttura, che poche ore prima appariva invece raggiunta dalle fiamme. E’ ovviamente una situazione in continua evoluzione.

La strada Viera-Noveis diventa una barriera da difendere

Come riporta Notizia Oggi è probabilmente il fronte più delicato in questa fase dell’emergenza. Il fuoco è sceso ormai a quote decisamente più basse, prossimo alla strada che collega Viera a Noveis. Proprio questa carrozzabile può rappresentare una barriera fondamentale per contenere l’incendio e impedire che possa propagarsi ulteriormente.

L’obiettivo delle squadre è evitare a ogni costo che le fiamme riescano a superare la strada e trovino dall’altra parte nuova vegetazione da aggredire. Nei giorni scorsi l’area sopra Piane era già stata interessata da diversi focolai e riaccensioni, con la presenza nelle vicinanze di baite, casette e di una storica chiesetta. Un eventuale superamento della linea difensiva potrebbe quindi aprire uno scenario ancora più complicato.

Valle dello Strona, le fiamme scendono verso il fondovalle

Se sul versante valsesserino la priorità è la difesa della Viera-Noveis, preoccupa sempre di più ciò che sta accadendo sull’altro lato della montagna. Nella valle dello Strona, sopra Postua, le fiamme sono scese notevolmente di quota ed erano chiaramente visibili anche dalla frazione Roncole. Qui alcune foto dei lettori.

L’avvicinamento al fondovalle apre ora un ulteriore interrogativo. C’è chi teme che, se la discesa dovesse proseguire, in qualche punto il fuoco possa arrivare fino al torrente Strona, superarlo e trovare nuova vegetazione sull’altro versante. In questo scenario potrebbe essere interessata la base del Monte Tovo di Borgosesia, aprendo un ulteriore fronte dell’incendio. Al momento si tratta di un rischio da scongiurare, ma l’evoluzione delle fiamme impone un monitoraggio costante. La foto qui sotto è inve stata postata da Ilario Giardino, sempre da Postua.

Dal Barone al Pissavacca

La difficoltà principale rimane proprio la vastità dell’incendio. Anche nella giornata di ieri si è dovuto intervenire contemporaneamente sul Monte Barone, su un versante del Pissavacca, sopra Piane e lungo la Viera-Noveis, nel vallone del Sessera e nella valle dello Strona.

È una battaglia che prosegue da dieci giorni e che costringe a distribuire uomini e mezzi su più settori. Ieri sul territorio è arrivato anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato gli operatori e verificato direttamente la situazione. Intanto l’emergenza continua: il rifugio del Monte Barone sembra essere stato strappato alle fiamme, ma ora la priorità è fermare il fuoco sulla strada Viera-Noveis e impedire che la sua discesa nella valle dello Strona apra un nuovo, pericoloso capitolo dell’incendio.

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