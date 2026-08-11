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Non lo trovano: il suo corpo senza vita in fondo al rio
La vittima aveva appena 29 anni
Il corpo ormai senza vita di un giovane di 29 anni residente a Domodossola è stato trovato sabato 8 agosto nelle acque del rio Ogliana. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13 e ha fatto scattare un intervento coordinato per raggiungere il punto e recuperare il corpo.
Non lo trovano: il suo corpo senza vita in fondo al rio
A dare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi spagnoli che si trovava lungo il canalone per praticare canyoning. Durante l’attività hanno notato un corpo affiorare dalle acque del torrente e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori.
Il difficile recupero nel canalone
Nella zona sono confluiti gli operatori del soccorso alpino civile, i finanzieri del Sagf di Domodossola e le squadre Saf dei vigili del fuoco. Il punto di riferimento per le operazioni è stato individuato nei prati compresi tra Cosasca e Beura
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