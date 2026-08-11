Non lo trovano: il suo corpo senza vita in fondo al rio

A dare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi spagnoli che si trovava lungo il canalone per praticare canyoning. Durante l’attività hanno notato un corpo affiorare dalle acque del torrente e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori.

Il difficile recupero nel canalone

Nella zona sono confluiti gli operatori del soccorso alpino civile, i finanzieri del Sagf di Domodossola e le squadre Saf dei vigili del fuoco. Il punto di riferimento per le operazioni è stato individuato nei prati compresi tra Cosasca e Beura