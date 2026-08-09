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Oggi cuciniamo le pesche ripiene

La ricetta della domenica

Pubblicato

16 secondi fa

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Le pesche ripiene sono uno dei dolci più tradizionali del Piemonte. Ecco la ricetta tradizionale.

INGREDIENTI
  • 5 pesche gialle
  • 60 g di zucchero
  • 30 g di cacao
  • 30 g di burro
  • 20 amaretti
  • 2 tuorli
  • un bicchierino di Marsala

PROCEDIMENTO
Lavate quattro pesche, asciugatele, dividetele a metà senza sbucciarle ed eliminate il nocciolo. Togliete un po’ di polpa al centro, raccoglietela in una ciotola, aggiungete tutta la polpa della restante pesca, lo zucchero, gli amaretti sbriciolati, i tuorli, il cacao e il Marsala.

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Mescolate e riempite con questo composto le mezze pesche dando al ripieno la forma di cupoletta. Alla sommità di ognuna mettete un fiocchetto di burro. Imburrate una teglia, adagiatevi le pesche e cuocete in forno preriscaldato a 160°C per un’ora.

Servitele calde o tiepide.

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