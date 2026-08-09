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Oggi cuciniamo le pesche ripiene
La ricetta della domenica
Le pesche ripiene sono uno dei dolci più tradizionali del Piemonte. Ecco la ricetta tradizionale.
- 5 pesche gialle
- 60 g di zucchero
- 30 g di cacao
- 30 g di burro
- 20 amaretti
- 2 tuorli
- un bicchierino di Marsala
PROCEDIMENTO
Lavate quattro pesche, asciugatele, dividetele a metà senza sbucciarle ed eliminate il nocciolo. Togliete un po’ di polpa al centro, raccoglietela in una ciotola, aggiungete tutta la polpa della restante pesca, lo zucchero, gli amaretti sbriciolati, i tuorli, il cacao e il Marsala.
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Mescolate e riempite con questo composto le mezze pesche dando al ripieno la forma di cupoletta. Alla sommità di ognuna mettete un fiocchetto di burro. Imburrate una teglia, adagiatevi le pesche e cuocete in forno preriscaldato a 160°C per un’ora.
Servitele calde o tiepide.
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