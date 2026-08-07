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Schianto auto contro moto: centauro vola nella scarpata

L’uomo portato in gravi condizioni in ospedale dal 118

Pubblicato

6 secondi fa

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Terribile schianto tra auto e moto, muore centauro di soli 46 anni
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Schianto auto contro moto: centauro vola nella scarpata.
Incidente a Magnano a San Sudario nella giornata di martedì 7 agosto. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto. Il motociclista classe 1957 a bordo di una KAwasaky è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre agli operatori del 118. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

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