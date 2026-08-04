Paura nella giornata di lunedì 3 agosto a Crevacuore per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Porsche Macan.

Ragazza di 21 anni distrugge Porsche Macan: illesa

Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente del veicolo — una giovane ragazza classe 2005 — ha perso il controllo del mezzo, andandosi a incastrare violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata.

Scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per effettuare la messa in sicurezza dell’area e la complessa rimozione dell’autovettura dalla barriera metallica. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’impatto e i danni riportati dal veicolo, la ragazza alla guida è rimasta completamente illesa.

Una volta recuperato il mezzo, la viabilità è stata ripristinata regolarmente.

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