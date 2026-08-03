Incidente sulla Superstrada in direzione Biella: auto di traverso e lunghe code

Mattinata complicata per gli automobilisti diretti verso Biella. Un incidente si è verificato lungo la Superstrada, in direzione del capoluogo, a meno di un chilometro dallo svincolo di Valdengo.

Incidente in Superstrada all’altezza di Valdengo

Secondo le prime segnalazioni giunte alla nostra redazione, un’auto è rimasta di traverso sulla carreggiata, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli e causando una lunga coda.

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente né se vi siano persone rimaste ferite. La circolazione risulta fortemente rallentata e si registrano tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del normale.

Lunga coda in direzione Biella

Agli automobilisti diretti verso Biella si consiglia, se possibile, di utilizzare la viabilità ordinaria fino al completo ripristino della circolazione.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del traffico e sull’eventuale intervento dei soccorsi.

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