A Candelo lutto per Isabella Cosi: aveva 61 anni

Si è spenta in ospedale a Biella Isabella Cosi, vedova Donadio. La donna aveva 61 anni. Lascia i figli Genni con il marito Giuseppe, Salvatore con Micaela, Lucia con Manu, oltre gli adorati nipoti Nicole, FRancesco, Giovanni e Matteo. Il rosario sarà recitato a Candelo domenica 2 agosto alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Il funerale sarà celebrato lunedì 3 agosto alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Un grazie di cuore a tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano. In sua memoria non fiori ma opere di bene a favore della Lilt di Biella.

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