Camion con cestello si ribalta nel fossato: morto il conducente. Un autotrasportatore di 42 anni residente a Strambino ha perso la vita l’altro giorno a Mercenasco, al confine con Candia Canavese, in un incidente lungo la statale 26.

Camion con cestello si ribalta nel fossato

Il mezzo pesante è uscito di strada per causa ancora al vaglio delle forze dell’ordine, non si esclude un malore. Il veicolo ha poi terminato la propria corsa, come detto, nel fossato a lato della strada. Durante l’urto ha colpito un muretto di cemento con estrema violenza, perdendo anche una ruota prima del ribaltamento. L’impatto ha lasciato scampo all’autista.

Sul luogo del drammatico schianto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere del camion. Presenti anche i carabinieri di Strambino e della Radiomobile di Ivrea.

Sono arrivati inoltre i sanitari del 118, l’elisoccorso, gli operatori dell’Anas e il personale dello Spresal. La statale 26 è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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