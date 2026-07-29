Due giovani poliziotti salvano la vita di un uomo a Biella.

«Due giovani agenti hanno salvato la vita a un cittadino. Il loro coraggio, l’umanità e il senso del dovere onorano la polizia di Stato».

Sono le parole di Matteo Ciriello, segretario provinciale del Siulp di Biella, che ha voluto esprimere il proprio più profondo apprezzamento nei confronti di due giovani poliziotti delle volanti che, con straordinaria lucidità, coraggio e spiccato senso del dovere, hanno tratto in salvo un cittadino di origine marocchina che stava per compiere un gesto anticonservativo. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando l’uomo, in stato di profonda agitazione e confusione riuscì a salire sul tetto dell’ospedale e minacciò di compiere gesti anticonservativi.

«Grazie al loro tempestivo intervento e alla capacità di affrontare una situazione di estrema criticità – sottolinea Ciriello -, i due poliziotti non hanno esitato a esporsi a un elevato rischio personale pur di salvare una vita. Un gesto che va ben oltre il semplice adempimento del dovere e che incarna i valori più autentici della polizia di Stato: servire, proteggere e assistere chiunque si trovi in difficoltà. In un momento in cui tutto sembrava poter precipitare, questi due giovani agenti hanno dimostrato sangue freddo, professionalità e una profonda umanità, riuscendo a restituire speranza a una persona che stava vivendo un momento di estrema fragilità».

Il Siulp ritiene che esempi come questo meritino il giusto riconoscimento, perché raccontano la realtà quotidiana di migliaia di poliziotti che, spesso lontano dai riflettori, operano con dedizione, sacrificio e generosità per tutelare la sicurezza e la vita delle persone. «A loro – ribadisce il segretario provinciale – va il più sentito ringraziamento della nostra organizzazione sindacale, con l’auspicio che questo encomiabile intervento trovi il meritato riconoscimento anche da parte dell’Amministrazione. La polizia è davvero vicina a ogni cittadino, senza alcuna distinzione di origine, nazionalità o condizione sociale. Quando una vita è in pericolo, esistono soltanto il dovere, il coraggio e la volontà di tendere una mano. È questa la missione più nobile della polizia ed è per questo che i due giovani agenti meritano l’orgoglio e la gratitudine dell’intera comunità».

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