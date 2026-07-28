Riceviamo e pubblichiamo:

Con questi ciliegi avete proprio rotto! Viva il mercato in centro a Biella

Arrivano dall’Estremo Oriente e non c’entrano nulla con la storia di Biella. Sono lì da pochi anni, messi per caso non so da chì e non so perché.

Quella dei ciliegi è diventata una battaglia ideologica, tipo: ” Se sei di destra è giusto sparare alla schiena e uccidere i banditi in fuga”.

Non c’è più logica a questo mondo. Basta urlare forte.

Credo sia una buona cosa spostare qualche pianta esotica dal centro della città per fare spazio al mercato. Complimenti al sindaco Marzio Olivero per la determinazione con cui sta portando avanti il suo progetto.

Il mercato è vita. Il mercato è il cuore pulsante di una città.

La scelta di traslocarlo al Villaggio Lamarmora fu una scelta politica, voluta dalla sinistra per evitare che quel quartiere diventasse un ghetto. Scelta onorevole, da applaudire.

Risultato finale: il Villaggio Lamarmora, purtroppo, è ancora considerato un ghetto e il centro città sta morendo.

Il mercato è ossigeno puro. Diamo ossigeno al cuore di Biella. Ne ha tanto bisogno.

E i ciliegi? I parcheggi? La logistica? Sti cazzi…! I problemi, volendo, si risolvono.

Massimo De Nuzzo

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