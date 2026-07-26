Tragedia in ospedale: spara alla moglie ricoverata e si uccide tragedia in ospedale. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri nella residenza “Le Terrazze” di Cunardo, località sul Lago Maggiore.

Tragedia in ospedale

L’anziano ha esploso un colpo di pistola contro la donna, ricoverata da alcuni mesi nell’area di lungo degenza. Quindi si è sdraiato accanto al suo letto e ha rivolto l’arma contro sé stesso. La pistola, di piccolo calibro, era regolarmente detenuta.

Tutto si è svolto in pochi secondi all’interno della stanza della paziente, lasciando sotto shock il personale della struttura e gli altri presenti.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Ma il quadro della vicenda appare abbastanza chiaro. Il gesto sarebbe riconducibile alla disperazione dell’85enne per le gravi condizioni di salute della moglie. La coppia risiedeva nella zona e, secondo quanto emerso, stava affrontando da tempo una situazione particolarmente difficile.

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