Incidente nella serata di ieri a Livorno Ferraris.

Tragedia nella notte: muore motociclista di 50 anni

Intorno alle 23.20 un motociclista, un uomo di circa 50 anni, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un’auto o un muro; la dinamica è in corso di accertamento.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato dall’ambulanza di Santhià all’ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

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