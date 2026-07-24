AttualitàFuori provincia
Tragedia nella notte: muore motociclista di 50 anni
L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Da chiarire la dinamica
Incidente nella serata di ieri a Livorno Ferraris.
Tragedia nella notte: muore motociclista di 50 anni
Intorno alle 23.20 un motociclista, un uomo di circa 50 anni, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un’auto o un muro; la dinamica è in corso di accertamento.
L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato dall’ambulanza di Santhià all’ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.
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