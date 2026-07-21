Un nuovo episodio di truffa colpisce il territorio biellese. Vittima dell’ennesimo raggiro è un anziano di 70 anni, contattato sul proprio cellulare da uno sconosciuto che si è spacciato per un Carabiniere.

L’impiegato di banca blocca il bonifico truffa nel Biellese

Con toni persuasivi, il finto militare ha convinto l’uomo a raccogliere tutti gli oggetti di valore presenti in casa, sostenendo la necessità di confrontarli con refurtiva recuperata da un precedente furto. Poco dopo, alla porta dell’anziano si è presentata una complice: la donna si è fatta consegnare circa mille euro in contanti, alcuni orologi e una collana d’oro, per poi dileguarsi rapidamente.

Non contento, il truffatore — rimasto costantemente al telefono con la vittima — lo ha spinto a recarsi in banca per effettuare un bonifico urgente. A sventare un danno ancora maggiore è stato il senso critico di un impiegato della filiale. Insospettitosi per la richiesta, il bancario ha preteso di parlare direttamente con l’interlocutore al telefono; messo alle strette, l’impostore ha riagganciato ed è sparito nel nulla.

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