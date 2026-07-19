AttualitàBasso Biellese
Dramma al lago di Viverone: annegato un 32enne
Una domenica che si è chiusa in tragedia
Dramma al lago di Viverone: annegato un 32enne.
Domenica che si è chiusa in tragedia a Viverone (Biella). Un uomo di 32 anni è morto annegato. Intorno alle 18 sarebbe scivolato da un pedalò affittato insieme ad alcuni conoscenti per una escursione. L’uomo caduto in acqua non è più riemerso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con moto d’acqua e l’elicottero Drago. Una volta individuato è stato portato a terra. Ma ormai era passato troppo tempo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Accertamenti da parte dei carabinieri.
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