Dramma al lago di Viverone: annegato un 32enne.

Domenica che si è chiusa in tragedia a Viverone (Biella). Un uomo di 32 anni è morto annegato. Intorno alle 18 sarebbe scivolato da un pedalò affittato insieme ad alcuni conoscenti per una escursione. L’uomo caduto in acqua non è più riemerso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con moto d’acqua e l’elicottero Drago. Una volta individuato è stato portato a terra. Ma ormai era passato troppo tempo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Accertamenti da parte dei carabinieri.

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