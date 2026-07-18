Grave e doloroso ritrovamento questa mattina a Torino, dove il letto del Po ha restituito il corpo senza vita di un uomo.

Un uomo riaffiora dal fiume: potrebbe essere suicidio

Intorno alle ore otto, un passante che stava camminando lungo gli argini del corso d’acqua ha notato una sagoma sospetta affiorare dal fiume, in quel momento particolarmente in secca, proprio nei pressi del centralissimo ponte Balbis. Compresa immediatamente la gravità della situazione, il cittadino ha lanciato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Torino Centro, supportate dagli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che hanno lavorato con cura per recuperare la salma e portarla a riva. Da un primo esame esterno, il corpo, appartenente a un uomo di mezza età, si presentava in avanzato stato di decomposizione, segno che la morte potrebbe risalire a diversi giorni fa. Gli esperti della polizia scientifica e gli investigatori, giunti sul luogo per i rilievi di rito, non hanno riscontrato sul cadavere segni evidenti di fratture o lesioni che possano far pensare a una morte violenta. L’ipotesi più accreditata al momento resta quella di un drammatico gesto volontario, anche se le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo e continueranno gli accertamenti per fare piena luce sul caso e identificare la vittima.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook