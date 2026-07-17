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Lutto improvviso per Sonia Neso: 55 anni di Ponderano

La donna lascia il marito Michele e due figli. Sabato il funerale

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1 ora fa

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Improvvisamente si è spenta Sonia Neso: 55 anni.

Lutto improvviso per Sonia Neso: 55 anni di Ponderano

Lutto a Ponderano per la morte di Sonia Neso, di 55 anni. Lascia il marito Michele Pavanetto, i figli Giulia e Luca, la mamma Annalisa, la sorella Eleonora con famiglia. La donna si è spento mercoledì 15 luglio all’ospedale di Ponderano. Sabato 18 luglio alle 10 sarà celebrato il funerale in chiesa parrocchiale.

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