AttualitàCircondario
Lutto improvviso per Sonia Neso: 55 anni di Ponderano
La donna lascia il marito Michele e due figli. Sabato il funerale
Improvvisamente si è spenta Sonia Neso: 55 anni.
Lutto improvviso per Sonia Neso: 55 anni di Ponderano
Lutto a Ponderano per la morte di Sonia Neso, di 55 anni. Lascia il marito Michele Pavanetto, i figli Giulia e Luca, la mamma Annalisa, la sorella Eleonora con famiglia. La donna si è spento mercoledì 15 luglio all’ospedale di Ponderano. Sabato 18 luglio alle 10 sarà celebrato il funerale in chiesa parrocchiale.
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