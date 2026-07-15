Tamponata, investe il pedone che stava facendo attraversare

Fiat Panda tamponata da un mezzo pesante investe un pedone che stava attraversando. Momenti d’apprensione nella mattinata di lunedì a Biella, dove un incidente stradale ha coinvolto un autocarro, un’autovettura e un pedone. Fortunatamente, nonostante la pericolosa dinamica, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Tamponata, investe pedone

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Fratelli Rosselli e via Addis Abeba. Secondo una prima ricostruzione, una donna al volante di una Fiat Panda si era fermata per consentire l’attraversamento di un pedone sulle strisce. In quel momento, però, un autocarro che sopraggiungeva nella stessa direzione non è riuscito a evitare l’impatto, tamponando l’utilitaria. A causa dell’urto, la Panda è stata spinta in avanti, finendo per investire il pedone che stava attraversando la carreggiata.

Il malcapitato passante non era grave

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al passante. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Biella in codice verde, segno di condizioni non gravi. Nessuna conseguenza di rilievo anche per gli occupanti dei veicoli coinvolti.

Presenti gli agenti della polizia locale di Biella, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri, in ausilio per la gestione della viabilità.

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