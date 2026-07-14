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Addio a Mauro Rubino: aveva 65 anni

Lascia le sorelle

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30 secondi fa

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comunità in lutto per gianluca filippi
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Addio a Mauro Rubino: aveva 65 anni.

Si è spento a 65 anni Mauro Rubino di Biella. Lascia le sorelle Nadia e Maria Teresa con le rispettive famiglie, l’affezionato Gabriel. La benedizione del caro Mauro si è svolta lunedì 13 luglio a Biella nella sala del commiato della Casa funeraria Destefanis.

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