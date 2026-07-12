È il biellese Christian Andorno la vittima dell’incidente di Borgo d’Ale

Aveva 43 anni Christian Andorno, l’uomo residente a Cavaglià morto nello scontro tra la sua moto e un’auto a Borgo d’Ale, lungo la provinciale 593.

Christian Andorno muore nello scontro tra la sua Harley e un’auto

Stando alle prime ricostruzioni, il biellese stava viaggiando in sella alla sua Harley Davidson quando sarebbe rimasto coinvolto in un frontale con una Bmw Serie 1 condotta da un 23enne vercellese, rimasto ferito lievemente. Illesi invece i due amici di 17 e 19 anni che si trovavano nell’auto con lui.

Tragedia nella notte: motociclista muore in un incidente a Borgo d’Ale

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.25 lungo la strada provinciale 593, che collega Biellese e Vercellese. Pare che Andorno, originario proprio di Borgo d’Ale, si fosse recato nel comune vercellese per partecipare alla Festa delle pesche.

L’impatto è stato violento e fatale per il centauro, che è deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, giunti a bordo di tre ambulanze. Inutili, purtroppo, i lunghi tentativi di rianimarlo.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in tutto il Biellese, dove Andorno – per gli amici “Pech” – era molto conosciuto. In tanti, in queste ore, lo stanno ricordando con messaggi pieni di affetto e di dolore sui social network.

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