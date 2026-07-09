È finita la lunga storia dell’Elettrotecnica Capra.

È finita la lunga storia dell’Elettrotecnica Capra

Un altro pezzo di storia del commercio biellese saluta il centro cittadino.

Martedì 30 giugno l’Elettrotecnica Capra ha abbassato definitivamente le sue serrande, chiudendo un capitolo lungo ben 46 anni fatto di passione, competenza e, soprattutto, di un legame indissolubile con la comunità locale.

La storia di questo punto di riferimento di via Italia comincia da lontano, da un giovane Ruggero Uggeri che, appena finito il triennio all’Istituto professionale nell’estate del 1980 e dopo uno stage sui circuiti stampati, capisce subito che la vita della grande industria non fa per lui. Trova così la sua strada nella realtà storica fondata dal Dr. Capra, un’azienda che cercava giovani desiderosi di imparare un mestiere artigiano.

Da lì è iniziato un percorso fatto di piccole riparazioni quotidiane e di sfide via via più importanti, sempre di corsa per risolvere le piccole e grandi emergenze dei biellesi: dal palazzo rimasto senza corrente, alla signora che chiedeva l’albero di Natale acceso in tempo per l’arrivo dei figli, fino alle vetrine dei negozi vicini rimaste al buio. Il passaggio di testimone e la gestione familiare.

La svolta decisiva arriva nel 2000, quando Capra decide di ritirarsi e propone a Ruggero di prendere in mano le redini dell’attività. Lui decide di lanciarsi nell’impresa insieme alla moglie Marina. Pur partendo senza una specifica esperienza nel settore dei dispositivi elettrici, Marina impara rapidamente a gestire ogni aspetto del negozio, trasformandosi in breve tempo in un solido punto di riferimento sia per i fornitori sia per i clienti storici.

Insieme, la coppia ha guidato l’attività attraverso le profonde trasformazioni degli ultimi vent’anni, affrontando a testa alta le sfide epocali della globalizzazione e l’avvento della concorrenza spietata delle vendite online, senza mai perdere l’identità e la qualità del servizio di vicinato. I ringraziamenti alla clientela.

A decretare il successo di questi 46 anni non sono stati solo i cacciaviti e i componenti elettrici, ma il profondo valore umano impresso in ogni giornata di lavoro. La soddisfazione più grande per i titolari è sempre rimasta quella legata ai piccoli gesti: la torta portata dall’inquilino per ringraziare della luce ritornata, gli occhi grati dei clienti e la fiducia costruita giorno dopo giorno. Con la chiusura definitiva, Ruggero e Marina hanno voluto dedicare un caloroso messaggio di ringraziamento a tutta la cittadinanza: «Ringraziamo la clientela che in questi 46 anni si è affidata all’elettrotecnica Capra. Continuerò a servire i clienti con i quali si è creato un rapporto di stima e fiducia».

Con la fine di questa avventura, Biella perde non solo un negozio di servizi, ma un presidio di cortesia e professionalità che ha illuminato Via Italia per quasi mezzo secolo».

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