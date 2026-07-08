Un’altra giovane vita si è spenta troppo presto. Nei giorni scorsi è morto a Chiavazza, a soli 41 anni, Corneliu Onufrei, marito e padre.

Addio a un giovane papà di 41 anni di Chiavazza

L’uomo ha infatti lasciato nel dolore la moglie Elena, il figlio Matteo, i genitori, i fratelli e le sorelle. Corneliu viveva nel rione di Biella, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio.

Familiari e amici lo hanno salutato lunedì, durante la cerimonia di benedizione della salma.

Al termine del rito, il corteo funebre ha accompagnato Corneliu al cimitero di Chiavazza, dove adesso riposa.

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