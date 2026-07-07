Si è spento a soli 21 anni Alexei

Troppo presto ci ha lasciati Alexei Moda di 21 anni. Lascia la sorella Alizee che lo amava tanto, mamma Selena, papà Alain, i nonni Angelo e Graziella; Andreino e Silena. Oltre agli zii. Si è spento all’ospedale di Ponderano il 4 luglio. Il funerale è stato celebrato lunedì 6 luglio a Benna in chiesa parrocchiale. La famiglia rivolge un ringraziamento all’associazione Aias di Biella, ai medici e al personale del 118 e del pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.

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